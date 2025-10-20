L’impatto è avvenuto sul Viale Emilia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, e del distaccamento di Sellia Marina sono intervenute questa mattina, intorno alle 7 di questa mattina, su Viale Emilia – zona sud della città, nei pressi del Centro Commerciale – a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture: una Fiat Panda, una Citroën C3 e una Fiat 500. Quattro complessivamente le persone rimaste ferite.

I due occupanti della Fiat 500, rimasti incastrati nell’abitacolo, sono state estratti dai Vigili del Fuoco e affidate al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Anche i conducenti delle altre due vetture, che presentavano lievi malori, sono stati accompagnati presso l’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e la gestione della viabilità. Durante le operazioni di soccorso si sono registrati disagi alla circolazione, con transito consentito su una sola corsia a senso unico alternato fino al termine delle operazioni.