L’episodio è avvenuto nella serata di oggi nei pressi della Chiesa di San Domenico di Guzmann nel popoloso quartiere Olivaro

Momenti di paura questa sera a San Giovanni in Fiore. Due giovani a bordo di un’Audi A3 hanno perso il controllo della propria auto, per cause ancora in fase accertamento, finendo la propria corsa in un burrone nei pressi della Chiesa di San Domenico Guzmann nel popoloso quartiere Olivaro.

Nel momento dell’incidente era in corso una forte nevicata. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del Suem 118. Fortunatamente per i due giovani solo tanta paura.