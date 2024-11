È di un morto e tre feriti il bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto questa sera intorno alle 21.25 sulla strada statale 106 all'altezza del comune di Santa Caterina dello Ionio.

Tre le vetture coinvolte, un Mercedes 190 e due Audi A3. Dieci in totale gli occupanti delle vetture. Tre i feriti che sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale mentre un passeggero della Mercedes è morto sul colpo. Si tratta di una donna di 84 anni.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza e i vigili del fuoco. La statale 106 al momento chiusa sl transito in ambedue i sensi di marcia.

Una lunga scia di sangue nelle ultime 24 ore

E quello di Santa Caterina sullo Ionio è solo l'ultimo di una serie di incidenti che hanno insanguinato le strade calabresi nelle ultime ore. Nel pomeriggio sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di anni 11 molto grave, in un incidente stradale avvenuto alle ore 18.15 circa sulla SS 713 Trasversale delle Serre.

Stamattina alle 6.30 invece, sulla provinciale tra Squillace e Vallefiorita, nel Catanzarese, un uomo è sbandato con la sua auto, che poi si è ribaltata incendiandosi. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ospedale.

Sempre nel Catanzarese, a San Pietro Apostolo, due auto si sono scontrate nella mattinata. Tre i feriti, due uomini e una donna.

Ieri sera invece un 62enne ha perso la vita a Cosenza, dopo aver perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava. Si chiamava Antonio Marino ed era molto conosciuto nel centro storico del capoluogo bruzio.