Tre delle persone coinvolte nell’impatto sono rimaste incastrate all’interno dei mezzi. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale

Nella mattinata odierna si è verificato un incidente stradale lungo Viale Emilia, nella zona sud-est di Catanzaro, che ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Punto e una Fiat Panda.

Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui tre rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Il personale dei Vigili del Fuoco è prontamente intervenuto provvedendo al soccorso dei feriti e alla loro consegna agli operatori sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata è stata parzialmente chiusa al traffico, che ha subito rallentamenti per alcune ore. La Polizia Municipale ha predisposto deviazioni temporanee per agevolare la circolazione. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.