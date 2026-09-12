Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento il traffico risulta bloccato. Nella sola giornata di ieri altre due persone hanno perso la vita
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Ancora un drammatico incidente stradale in Calabria. Nello scontro violentissimo tra un’auto e una moto una persona ha perso la vita. È successo nel centro urbano di Cariati. A riportare la notizia la pagina social Basta vittime sulla 106. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento il traffico risulta bloccato.
È una scia di sangue infinita sulle strade calabresi. Solo nella giornata di ieri due le persone morte in due distinti incidenti, a Reggio e a Crotone. Giovedì nel drammatico impatto a Rosarno a perdere la vita sono stati invece papà Vincenzo e le sue figlie di 8 e 13 anni.