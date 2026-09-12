Ancora un drammatico incidente stradale in Calabria. Nello scontro violentissimo tra un’auto e una moto una persona ha perso la vita. È successo nel centro urbano di Cariati. A riportare la notizia la pagina social Basta vittime sulla 106. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento il traffico risulta bloccato.

È una scia di sangue infinita sulle strade calabresi. Solo nella giornata di ieri due le persone morte in due distinti incidenti, a Reggio e a Crotone. Giovedì nel drammatico impatto a Rosarno a perdere la vita sono stati invece papà Vincenzo e le sue figlie di 8 e 13 anni.