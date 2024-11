L'uomo, 60 anni, è stato trovato cadavere per strada. Sul posto i carabinieri e il medico legale. Disposta l'autopsia

Il cadavere di uomo anziano è stato trovato a terra vicino alla sua abitazione. Si tratta di un insegnante elementare in pensione, G.F. A dare l'allarme un passante. Secondo gli accertamenti effettuati dal medico legale, l'uomo sarebbe morto per cause naturali.