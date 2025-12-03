I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un uomo di 38 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. L’intervento è scattato nelle ultime ore, al termine di un’ennesima escalation di violenze che aveva reso ormai insostenibile la situazione domestica.

Il trentottenne, già sottoposto agli arresti domiciliari per un precedente episodio di stalking nei confronti di un’altra donna, avrebbe per lungo tempo tormentato la madre con comportamenti aggressivi, alternando insulti, minacce ed episodi di violenza fisica. Secondo quanto ricostruito dai militari, il clima familiare era precipitato negli ultimi mesi, fino a trasformarsi in una quotidiana condizione di paura per la vittima.

È stata la stessa donna, dopo l’ultimo episodio di violenza, a trovare il coraggio di comporre il 112 e chiedere aiuto. La pattuglia dei Carabinieri è intervenuta tempestivamente presso l’abitazione, riuscendo a scongiurare conseguenze più gravi e mettendo al sicuro la vittima. Gli immediati accertamenti, condotti sul posto e successivamente approfonditi, avrebbero consentito di raccogliere un quadro indiziario solido, sufficiente affinché la Procura della Repubblica di Crotone richiedesse una misura cautelare a carico dell’indagato.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e trasferito nella casa circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.