La decisione dei Comuni a seguito dell’allerta arancione emessa dalla Prociv. Le aree più a rischio saranno quelle Joniche tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese dove saranno possibili locali nubifragi. Forti venti e mareggiate lungo le coste
La protezione civile, insieme al centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso un'allerta meteo arancione, a partire dalle 12:30 di oggi e per tutta la giornata di domani, sulle aree Ioniche del Catanzarese e Crotonese, mentre altrove è stata emessa un'allerta gialla.
Il bollettino
Il bollettino diffuso segnala «precipitazioni da sparse a diffuse con con quantitativi cumulati da moderati fino a localmente elevati. Intensa attività elettrica. Venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta a prevalente componente orientale. Mareggiate lungo le coste esposte». In particolare, per la giornata di domani, si segnalano mareggiate «soprattutto sui settori ionici» dove sono previste onde alte «intorno a 3,2 metri». Domani a Catanzaro le scuole resteranno chiuse e anche altri Comuni delle zone interessate dall'allerta arancione, ora dopo ora, stanno emanando le ordinanze di sospensione delle lezioni. L’elenco è in continuo aggiornamento.
Provincia di Catanzaro
- Amaroni
- Andali
- Borgia
- Botricello
- Catanzaro
- Cerva
- Cortale
- Girifalco
- Gimigliano
- Gasperina
- Guardavalle
- Isca sullo Ionio
- Marcellinara
- Palermiti
- Petronà
- San Floro
- Satriano
- Sersale
- Settingiano
- Sorbo San Basile
- Soverato
- Squillace
- Stalettì
- Taverna
- Vallefiorita
- Zagarise
Provincia di Crotone
- Caccuri
- Cerenzia
- Cirò
- Cirò Marina
- Crotone
- Cotronei
- Cutro
- Isola Capo Rizzuto
- Melissa
- Mesoraca
- Petilia Policastro
- Roccabernarda
- San Mauro Marchesato
- Strongoli
Provincia di Cosenza
- Cariati
15:47
Allerta meteo, le misure adottate dal Comune di Siderno
«Nel fine settimana, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, in stretto contatto con la Protezione Civile Regionale e grazie allo straordinario impegno del personale dell’Area 3 dell’Ente “Infrastrutture e Servizi al Territorio” guidata dal Dirigente ing. Lorenzo Surace, ha adottato tutte le misure di prevenzione necessarie ad affrontare l’arrivo dell’uragano mediterraneo “Harry”, atteso per le prossime ore con previsione di forti mareggiate con onde alte fino a sette metri». È quanto si legge in una nota del Comune.
«È stata anzitutto compiuta una pulizia straordinaria di tombini, fossi e zone in cui possono emergere particolari criticità. Quindi, l’attenzione si è concentrata sulla spiaggia, con la rimozione di tutto ciò che può potenzialmente costituire una fonte di pericolo o subire danni, e sul lungomare cittadino, con particolare riguardo alla zona crollata a seguito degli eventi alluvionali del 2019, a protezione della quale sono stati temporaneamente installati appositi blocchi in cemento e geotessuti, al fine di evitare che ulteriori infiltrazioni possano peggiorare la situazione e danneggiare la sede stradale.
In quest’ottica, è stata disposta la chiusura dei sottopassi e del lungomare al traffico veicolare e pedonale dalle ore 12 di lunedì 19 gennaio alle ore 16 di mercoledì 21.
Contestualmente, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, che fino a mercoledì monitorerà costantemente la situazione su tutto il territorio cittadino.
L’allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 19 gennaio, è di livello “giallo”. Pertanto, le scuole cittadine rimarranno aperte, salvo peggioramenti o problemi alle arterie stradali che, qualora dovessero verificarsi, saranno tempestivamente comunicati sui canali ufficiali del Comune di Siderno e i profili social del primo cittadino.
Il sindaco Mariateresa Fragomeni ha inteso ringraziare pubblicamente tutti quelli che hanno lavorato in queste ore e i cittadini per la loro collaborazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle maestranze impegnate per tutto il fine settimana, nelle persone dei Signori Nicola Mazzone, Vincenzo Carlino, Antonio Ferraro, Vincenzo Verteramo e Guglielmo Telli.
Si raccomandano prudenza, attenzione e collaborazione, evitando ogni rischio e segnalando i pericoli sul territorio.
15:25
L'avviso del Comune di Catanzaro
«In considerazione dell'avviso sul maltempo diramato dalla Protezione civile regionale, con particolare riferimento alla fascia ionica, si raccomanda alla cittadinanza di mantenere la massima prudenza e non transitare e sostare nelle zone in prossimità del mare e più esposte a rischio». È quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Catanzaro. «L'amministrazione comunale é impegnata a monitorare l'evolversi delle previsioni meteo avverse nelle prossime ore, attuando le eventuali misure di prevenzione e sicurezza», conclude la nota.