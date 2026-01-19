Il ciclone sta arrivando. È allerta rossa per parte di Sardegna e Sicilia con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse.

Allerta arancione invece per la Calabria. In particolare, tra oggi e martedì, sono attese precipitazioni abbondanti e persistenti sulle due isole maggiori e sulla Calabria, specie sui versanti orientali, con una ventilazione di scirocco che raggiungerà l'intensità di burrasca forte e raffiche fino a tempesta, che potranno raggiungere i 100 chilometri l'ora, causando mareggiate con onde fino a sette metri di altezza lungo le coste ioniche.

La Protezione Civile riunisce l’Unità di crisi

A seguito dell'allerta rossa valutata per domani, il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha presieduto, a Roma, l'Unità di crisi per fare il punto, insieme alle strutture operative e alle regioni interessate, sull'evoluzione del maltempo, sulle criticità in atto e sulle azioni di prevenzione adottate dalle strutture territoriali. Convocato per questa mattina alle 11 un vertice con tutte le Prefetture coinvolte.

L'allerta ha fatto scattare la chiusura delle scuole per oggi. Chiuse anche le università nelle città a rischio. In molti centri è stato attivato, a scopo, precauzionale, il Centro operativo comunale.