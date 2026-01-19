Niente treni lungo la linea ionica da Melito Porto Salvo a Crotone, sulla Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e sulla via Tropea
Ferrovie dello Stato ha reso noto, con un comunicato, che «in seguito all'avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Calabria sarà interessata da alcune modifiche».
«In particolare - si aggiunge - la circolazione sarà sospesa sulla linea ionica da Melito Porto Salvo a Crotone, sulla Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido e sulla via Tropea».