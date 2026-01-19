Le raffiche di vento potranno raggiungere anche i 120 chilometri orari. Attesi nubifragi, onde anche di 7 metri lungo i litorali jonici reggini, catanzaresi e crotonesi, nevicate su Sila, Aspromonte e Serre

Il ciclone Harry si sta approfondendo sempre di più e attualmente è situato tra la Sardegna e la penisola iberica. Tale posizionamento richiama aria umida dai quadranti meridionali apportando venti moderati/forti lungo le coste joniche della regione e mari in generale rinforzo.

Il ciclone però nelle prossime ore si approfondirà sempre di più raggiungendo valori, entro la serata di domani, di circa 995 hpa. Questo ne conseguirà un notevole rinforzo dei venti lungo tutto il Mediterraneo orientale con raffiche che potranno raggiungere anche i 100-120 km/h; ulteriore conseguenza saranno i moti ondosi marini in forte aumento con onde che potranno raggiungere i 7-8 metri lungo le coste joniche reggine e circa 5-6 tra Catanzarese e Crotonese.

Oltre ai venti e alle mareggiate però sono attese violente precipitazioni: le aree più a rischio saranno soprattutto quelle joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese e relative aree interne dove si potranno raggiungere picchi fino ai 250-300 mm. Entriamo però nel dettaglio di questo peggioramento.

Precipitazioni dalle ore 18 alle ore 00:00

Tra le 18 e la mezzanotte di oggi avremo una generale diminuzione delle precipitazioni su gran parte della Calabria con piogge che continueranno ad interessare le aree interne del Reggino, Catanzarese, Vibonese e Crotonese e localmente anche abbondanti; altrove invece lungo la fascia jonica le precipitazioni risulteranno perlopiù deboli o moderate. Da segnalare nevicate in intensificazione invece nelle aree montuose di Sila, Serre e Aspromonte a partire dai 1200 m di quota.

Precipitazioni dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di martedì 20 gennaio

Il maltempo inizierà a intensificarsi durante la notte e le prime ore del mattino lungo le aree interne e joniche del Reggino con abbondanti piogge lungo tutte le aree e nevicate abbondanti sui monti delle Serre e dell’Aspromonte. Altrove invece le precipitazioni risulteranno perlopiù moderate con nevicate localmente abbonanti da Stau nelle aree della Sila.

Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di martedì 20 gennaio

Il maltempo continuerà ad intensificarsi durante le ore mattutine con piogge intense e abbondanti su Reggino, Catanzarese e relative aree interne dove sono attese abbondanti nevicate sui monti dell’Aspromonte, Serre e Sila orientale con possibili accumuli elevati.

Precipitazioni dalle ore 12:00 alle ore 18:00 di martedì 20 gennaio

Continuano ad intensificarsi le precipitazioni nelle ore pomeridiane di domani quando violente piogge interesseranno praticamente tutte le aree Joniche e interne del Reggino, Catanzarese e Crotonese con accumuli localmente elevati. Continuerà anche a nevicare sui monti della Sila, del Pollino e delle Serre dove si raggiungerà il metro di accumulo.

Precipitazioni dalle ore 18:00 alle ore 00:00 di martedì 20 gennaio

Ecco che il maltempo raggiungerà il suo culmine durante le ore serali quando violenti nubifragi interesseranno tutta la Calabria jonica reggina, Catanzarese, Crotonese, Cosentina e relative aree interne con piogge molto forti e accumuli molto elevati. Possibili piogge intense interesseranno anche il settore Tirrenico del Vibonese e del Reggino.

Precipitazioni dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di mercoledì 21 gennaio

Culmine del maltempo che continuerà imperterrito anche durante le ore notturne tra martedì e mercoledì con violente e abbondanti precipitazioni lungo tutta la fascia Jonica calabrese fin verso le aree settentrionali, ma con accumuli molto elevati soprattutto nelle aree interne delle rispettive zone.

Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di mercoledì 21 gennaio

Le prime ravvisaglie di miglioramento si avranno durante le prime ore del mattino a partire dalla Calabria meridionale con precipitazioni meno intense rispetto alle ore precedenti, mentre continueranno le piogge intense lungo i settori Catanzaresi e Crotonesi con un miglioramento visibile dal pomeriggio.