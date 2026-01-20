Sardegna, Sicilia e Calabria investite dal ciclone Harry: la prima notte in compagnia di una tempesta di vento con raffiche superiori ai 110-120/km all'ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste esposte che hanno costretto la Protezione civile ad emettere un'allerta rossa nelle tre regioni in vigore anche per tutta la giornata di oggi, quando l’emergenza avrà – secondo le previsioni – il suo culmine per poi attenuarsi da mercoledì.

È l'effetto di un vortice di bassa pressione tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, che ha investito in pieno le isole maggiori e la Calabria. Sono attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore (più di quanto piove in tre mesi) e onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri, tra i 6 e 7 metri sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria. I sindaci dei comuni capoluogo, da Cagliari a Olbia, da Palermo a Catania, da Catanzaro a Reggio Calabria, ma anche in diverse province delle tre regioni, hanno deciso in via precauzionale la chiusura di scuole, università, uffici pubblici, parchi, cimiteri e impianti sportivi. Annullati anche gli appuntamenti istituzionali.

Difficoltà nei collegamenti marittimi: in Sardegna stop alle navi per la penisola a Cagliari e Olbia e ai traghetti per la Corsica, chiuso inoltre l'accesso all'isola di Caprera. In Sicilia e Calabria bloccati i traghetti per le Eolie mentre a Catanzaro, risultano isolate a causa di una frana sette famiglie. Il sindaco Nicola Fiorita ha anche optato per la chiusura del lungomare.

Allerta rossa in Calabria, le previsioni

Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di martedì 20 gennaio

Il maltempo continuerà ad intensificarsi durante le ore mattutine con piogge intense e abbondanti su Reggino, Catanzarese e relative aree interne dove sono attese abbondanti nevicate sui monti dell’Aspromonte, Serre e Sila orientale con possibili accumuli elevati.

Precipitazioni dalle ore 12:00 alle ore 18:00 di martedì 20 gennaio

Continuano ad intensificarsi le precipitazioni nelle ore pomeridiane di domani quando violente piogge interesseranno praticamente tutte le aree Joniche e interne del Reggino, Catanzarese e Crotonese con accumuli localmente elevati.

Continuerà anche a nevicare sui monti della Sila, del Pollino e delle Serre dove si raggiungerà il metro di accumulo.

Precipitazioni dalle ore 18:00 alle ore 00:00 di martedì 20 gennaio

Ecco che il maltempo raggiungerà il suo culmine durante le ore serali quando violenti nubifragi interesseranno tutta la Calabria jonica reggina, Catanzarese, Crotonese, Cosentina e relative aree interne con piogge molto forti e accumuli molto elevati. Possibili piogge intense interesseranno anche il settore Tirrenico del Vibonese e del Reggino.

Precipitazioni dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di mercoledì 21 gennaio

Culmine del maltempo che continuerà imperterrito anche durante le ore notturne tra martedì e mercoledì con violente e abbondanti precipitazioni lungo tutta la fascia Jonica calabrese fin verso le aree settentrionali, ma con accumuli molto elevati soprattutto nelle aree interne delle rispettive zone.

Precipitazioni dalle ore 06:00 alle ore 12:00 di mercoledì 21 gennaio

Le prime avvisaglie di miglioramento si avranno durante le prime ore del mattino a partire dalla Calabria meridionale con precipitazioni meno intense rispetto alle ore precedenti, mentre continueranno le piogge intense lungo i settori Catanzaresi e Crotonesi con un miglioramento visibile dal pomeriggio.