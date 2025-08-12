La deputata calabrese e sottosegretario all’Interno si è rivolta alle forze dell’ordine dopo gli auguri di malattia rivolti a entrambe: «È un’offesa anche a chi soffre per un cancro»

Insulti e gli auguri di contrarre una malattia sono stati rivolti sui social network alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario all'Interno e deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro. Sull'episodio la parlamentare calabrese ha presentato denuncia.

«Avevo fatto un post pro Giorgia Meloni - spiega Ferro - e poi alcune persone mi hanno segnalato una serie di commenti con insulti e l'auguri di contrarre una malattia».

Quando il linguaggio arriva a «questi livelli vuol dire che si offende anche quanti soffrono perché malati di cancro. Siamo al limite dell'inciviltà e dello squallore», ha chiosato la deputata Fdi.