Il deputato del M5s è intervenuto alla Camera ripercorrendo la catena di attentati a danno di dirigenti comunali, politici e imprenditori locali. Al ministro dell’Interno sollecitate maggiori risorse per far sentire una più forte presenza dello Stato

«Sulla lunga scia di intimidazioni che negli ultimi mesi sta mettendo a ferro e fuoco la città di Vibo Valentia e i comuni limitrofi sono intervenuto questa mattina in aula chiedendo un'informativa urgente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi». Lo fa sapere, in una nota, il parlamentare del MoVimento 5 Stelle Riccardo Tucci.

«Dopo la lettera minatoria recapitata, proprio ieri sera, all'indirizzo dell'assessore al personale del Comune di Vibo, Marco Talarico, a cui va la mia solidarietà, in Parlamento, ho ricordato la catena di attentati verificatisi dall'estate scorsa a oggi a danno di dirigenti comunali, politici e imprenditori locali», riferisce il deputato vibonese. Ultimissimo episodio quello di questa notte, quando sono stati sparati una ventina di colpi contro un’auto e alcune abitazioni a Vena di Jonadi.

Tucci spiega di aver, al contempo, chiesto al titolare del Viminale di «dare un segnale concreto della presenza dello Stato sul territorio potenziando ulteriormente gli organici delle forze dell'ordine e mettendo a loro disposizione risorse e strumenti d'indagine adeguati. Il Vibonese – conclude – non può, e non deve, ritornare a essere ostaggio della criminalità organizzata».