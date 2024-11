In Italia poca è la propensione alla lettura, soprattutto al Sud, e scarso è il livello delle politiche educative e scolastiche. A cavallo del XXI secolo i dati erano oltremodo peggiori, solo il 38,6% della popolazione aveva dichiarato di leggere all'anno almeno un libro. In Calabria, in un contesto che poteva solo peggiorare, data la crisi della scuola e l'aumento della concorrenza tecnologica nei confronti dell'oggetto libro, non c'è stato nessun miglioramento rispetto al 2000, ma nemmeno un crollo verticale.

È questo uno dei motivi per cui dal 20 settembre fino al 28 ottobre entrerà in vigore #ioleggoperchè un’iniziativa promossa dall’Associazione italiana editori per potenziare la lettura e rendere maggiormente fruibili le biblioteche scolastiche. A sei mila istituti scolastici italiani verranno inviati dei libri, frutto di donazioni da parte di cittadini ed editori. I ragazzi vedranno gli scaffali delle loro biblioteche rivivere grazie ai volumi regalati. Le donazioni arriveranno a un massimo di 10mila testi.

Grande successo quest’anno, con un numero di scuole partecipanti che ha già superato quello dell'edizione passata, quando gli istituti erano stati 5636. In totale in due anni di #ioleggoperché sono stati 350mila i libri donati da cittadini e da editori. L'iniziativa è nata dalla collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), l'Associazione librai italiani (Ali), il Sindacato italiano librai e cartolibrai (Sil), l'Associazione italiana biblioteche (Aib) e il Centro per il libro e la lettura.

Gode del patrocinio della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali (Mibact) e conta sul supporto della Siae, Società Italiana degli Autori ed Editori e sul sostegno della Lega calcio di serie a e Lega b. L’ambasciatrice quest’anno sarà Luciana Littizzetto, che ha commentato il suo nuovo ruolo con la frase «Leggere è fichissimo... più leggi e più leggeresti!»

Il presidente dell’Associazione italiana editori, Ricardo Franco Levi, ha spiegato che «questa grande operazione sociale, giunta alla quarta edizione, dimostra così di rispondere a un bisogno effettivo delle scuole italiane e del Paese e di essere sempre più apprezzata come occasione concreta di partecipazione da parte di Istituzioni, enti, partner, media ma soprattutto di tutti coloro che vorranno donare un libro durante l'ormai tradizionale campagna d'autunno di #ioleggoperché nelle librerie gemellate».

LEGGI ANCHE:

Lettura in Calabria: «La maggior parte delle famiglie non possiede libri in casa»

P.S.