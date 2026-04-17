Nel corso di un servizio predisposto nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro irregolare e di verifica del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, i Carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello, unitamente a militari del Nucleo ispettorato del lavoro e a un ispettore tecnico dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Crotone, hanno proceduto al controllo di un cantiere edile sito nel comune di Belvedere di Spinello.

All’esito dell’attività ispettiva veniva accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Nel medesimo contesto, il titolare dell’attività veniva deferito all’autorità giudiziaria per ulteriori violazioni riscontrate nel corso degli accertamenti, connesse alla normativa di settore e agli obblighi previsti a tutela dei lavoratori.

A seguito delle irregolarità emerse, venivano elevate ammende per un importo complessivo pari a 5.553,81euro, nonché sanzioni amministrative per complessivi 6.400 euro. L’attività imprenditoriale è stata inoltre sospesa.