I problemi della viabilità provinciale sono stati al centro di un incontro che si è svolto tra i rappresentanti del Partito Democratico di Isola di Capo Rizzuto e il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Simone Saporito. «In particolare – informa una nota del Pd - è stata affrontata l'irrisolta questione, che si trascina ormai da diversi anni, dell'assenza di illuminazione delle strade provinciali che collegano alle frazioni di Capo Rizzuto e di Le Castella. Inoltre, si è affrontato il problema della necessaria messa in sicurezza delle strade nonché la manutenzione dei canali di scolo di competenza provinciale».

Nel corso della riunione, il Pd ha chiesto «che le problematiche vengano risolte in tempi accettabili, avanzando soluzioni e garantendo massimo impegno alla pronta risoluzione delle stesse». Le proposte avanzate sono state recepite positivamente sia da Saporito che dai tecnici presenti all’incontro.

Gli esponenti del Pd di Isola non si lasciano sfuggire l’occasione per sferrare una stoccata a Fratelli d’Italia, che negli ultimi giorni chiede la convocazione delle elezioni per il rinnovo del presidente dell’ente intermedio pitagorico. «Nel ringraziare il presidente per la sempre puntuale e totale disponibilità alle problematiche del territorio, ribadiamo che, mentre davanti alla Prefettura esponenti di FdI manifestano per chiedere le elezioni, in Provincia si lavora nell'esclusivo interesse della collettività» è scritto nella nota.