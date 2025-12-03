La Polizia di Stato ha scoperto materiale pirotecnico esposto e stoccato senza autorizzazioni né misure di sicurezza: l’esercizio commerciale è di proprietà di un cittadino cinese

Sequestrati 65 chili di prodotti pirotecnici e una persona denunciata dalla Polizia di Stato, a Isola Capo Rizzuto, per detenzione e commercio abusivo di materie pirotecnico. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal questore di Crotone, Renato Panvino, è stato infatti controllato un esercizio commerciale, di proprietà di un cittadino cinese, residente nel Comune in provincia di Crotone.

Gli agenti della divisione polizia amministrativa hanno riscontrato, sul bancone di vendita, l'esposizione di prodotti pirotecnici, alcuni dei quali conservati in modo pericoloso. Sotto lo stesso bancone è stato trovato altro materiale, accatastato e depositato senza rispettare le prescrizioni imposte dalle norme che disciplinano il deposito di materiali esplodenti di genere non vietato, tra l'altro privo di autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la vendita di questo tipo di materiale.

Perquisendo l'intero esercizio commerciale è stato rinvenuto altro materiale pirotecnico, parte del quale accatastato in uno stanzino adibito a magazzino ed altro contenuto in alcuni scatoloni riconducibili a capi di abbigliamento, anche in questo caso senza aver rispettato le norme.