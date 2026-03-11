I destinatari del provvedimento sono stati individuati in un co-gestore del bene sequestrato e in un promotore del comitato elettorale. I reati contestati includono il peculato e la violazione delle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

I militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.) nei confronti del co-gestore del bene pubblico “Sala Multimediale Cinema-Teatro Eraclea”, già sequestrato nel procedimento della Dda di Catanzaro “Jonny” nonché nei confronti di un componente del comitato elettorale “Vittimberga Sindaco”.

L’attività investigativa, condotta con tempestività e rigore dai militari della Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, sotto la direzione del procuratore capo Domenico Guarascio, ha riguardato l’impiego improprio e senza autorizzazione dei locali della Sala Multimediale Cinema-Teatro Eraclea per festeggiamenti privati legati alla vittoria elettorale del sindaco Maria Grazia Vittimberga.

I destinatari del provvedimento sono il un co-gestore del bene sequestrato Piero Viola che, in qualità di incaricato di pubblico servizio, avrebbe distolto il bene dalle finalità prescritte dall’autorità giudiziaria, nonché un promotore del comitato elettorale “Vittimberga Sindaco”, Antonio Franco, che avrebbe omesso di comunicare al questore la riunione in luogo aperto al pubblico.

I reati contestati, a vario titolo, includono il peculato e la violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In ossequio al principio della presunzione di innocenza e alle garanzie previste dall’ordinamento, si precisa che il provvedimento notificato conclude la fase delle indagini preliminari.