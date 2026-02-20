Il movimento tellurico, rilevato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma, ha avuto una profondità di 8 km. Epicentro localizzato a Cotronei

Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato oggi nel Crotonese, a circa 5 chilometri a nord-ovest di Cotronei. L’evento sismico è avvenuto alle 17.11, con una profondità di 8 chilometri.

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 39.2115 di latitudine e 16.6485 di longitudine. L’evento è stato registrato e localizzato dalle stazioni della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma. La scossa è stata avvertita in alcune zone limitrofe, senza provocare allarmi particolari tra la popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.