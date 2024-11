«La 'ndrangheta non esiste più... la 'ndrangheta fa parte della massoneria». Così parlava Pantaleone Mancuso, alias "Vetrinetta" cl' 47 deceduto parlando del rapporto ndrangheta-massoneria.

«È sotto la massoneria però hanno le stesse regole e le stesse cose... Una volta era dei benestanti la 'ndrangheta... Poi l'hanno lasciata ai poveracci, agli zappatori e hanno fatto la massoneria. Ora che c'è? È rimasta la massoneria e quei quattro storti che credono ancora alla 'ndrangheta».

L'intercettazione risale al 15 maggio 2010 ed è agli atti del maxi processo Rinascita Scott. Verrà trasmessa stasera alle 21.30 nel corso dell'ultima puntata della prima stagione del format condotto da Pino Aprile e Pietro Comito.



In studio ospiti Martino Ceravolo, padre di Filippo Ceravolo, vittima innocente delle mafie e don Ennio Stamile, referente regionale di Libera, parte civile al maxiprocesso in corso. In collegamento Giorgio Mottola, inviato di Report e Roberto Olivieri del Castillo, giudice di Corte d'Appello, l'avvocato Ascanio Amenduni e Caterina Bianchini, vedova di Domenico Luppino.