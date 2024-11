Ladri di... termosifoni in azione a Spezzano della Sila, nel Cosentino. Due persone sono state sorprese ed arrestate mentre cercavano di allontanarsi in macchina dall'ex Istituto Alberghiero di Camigliatello Silano, in località Federici. I due poco prima avevano smontato e sistemato in auto sei caloriferi. Trovati anche in possesso di alcuni strumenti per smontare i termosifoni, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente si trovano ora agli arresti domiciliari.