Il progetto denominato Cittadinanza e Costituzione prevede una serie di attività da realizzare nelle scuole primarie e secondarie

Nei giorni scorsi in due istituti scolastici di secondo grado del comune di Lamezia Terme si sono tenuti i primi incontri programmati dalle Fiamme Gialle con gli studenti per affrontare il tema della legalità economica nell’ambito della sesta edizione del progetto. È un’iniziativa che trae origine da un protocollo d’intesa tra il comando generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria.

Le finalità

L’intento è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonchè dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

!banner!

Il concorso

All’iniziativa è abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità” che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal Corpo in tali settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica.

l.c.