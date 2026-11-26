Proseguono i controlli delle forze dell’ordine in piazza Mazzini, a Lamezia Terme, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini relative alla presenza di persone senza fissa dimora e ad alcune situazioni che, in diverse occasioni, avrebbero provocato problemi legati alla sicurezza e all’igiene dell’area.

Nel pomeriggio di oggi il Commissariato di Lamezia Terme con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, ha predisposto dei servizi di controllo straordinari che hanno portato al rintraccio di un cittadino extracomunitario a cui sono stati notificati provvedimenti di avviso orale e dacur (divieto di accesso alle aree urbane) emessi dal questore di Catanzaro,

L’attività rientra nel più ampio piano di controllo straordinario del territorio, fortemente voluto dal Questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone cittadine maggiormente interessate da segnalazioni e criticità.