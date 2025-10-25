Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e polizia. L’uomo è stato trasferito a Catania per le ferite riportate
Un 70enne è rimasto gravemente ustionato oggi a causa di un'esplosione avvenuta nel suo appartamento in seguito ad una fuga di gas. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme, in via Saverio D'Ippolito.
Sul posto è giunto personale del 118, i vigili del fuoco e agenti della Polizia che indagano sulle cause.
Secondo quanto si è appreso, a causa della gravità delle ferite riportate, l'uomo è stato trasferito al Centro grandi ustioni di Catania.