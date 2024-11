Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 21.40 circa in via monsignor Luisi nel comune di Lamezia Terme per scoppio ordigno rudimentale.

Lo scoppio ha danneggiato alcune vetture e frantumato alcune vetrate delle abitazioni poste nelle vicinanze. Non si registrano danni a persone. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Carabinieri sul posto per gli adempimenti di competenza. Indagini in corso.