530 pezzi tra giocattoli, apparecchi elettrici ed elettronici e merce contraffatta. E’ questo il bilancio del sequestro operato dalla Polizia Locale di Lamezia Terme, guidata dal comandante Salvatore Zucco, ad un negozio gestito da un cittadino cinese nel quartiere di Sant’Eufemia.



Numerose le irregolarità riscontrate sulla merce posta in vendita. Il titolare dell'esercizio, peraltro recidivo, è stato sanzionato amministrativamente per oltre quattro mila euro perché avrebbe messo in vendita giocattoli privi delle previste marcature di sicurezza e di istruzioni in italiano e materiale elettrico senza che sullo stesso risultasse la conformità costruttiva alle dirette della Comunità Europea.



Gli articoli in sequestro, sottolinea una nota, per le caratteristiche costruttive, i materiali di bassissima qualità impiegati, risultano estremamente pericolosi per i piccoli utilizzatori (nel caso dei giocattoli). I dispositivi elettrici (tra i quali termoventilatori, riduttori ecc. ) non sono idonei a garantire standard di sicurezza previsti dalle vigenti norme con il concreto rischio di corti circuiti ed incendi.



Il cittadino della Repubblica Popolare cinese sarà altresì deferito all’autorità giudiziaria per commercio di oggetti con segni mendaci in quanto esponeva per la vendita circa 150 cover per telefonini che riproducevano le griffes di famosi marchi.