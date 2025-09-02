Tanta paura in via Galluppi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la Polizia locale, polizia di Stato e il 118. Continuano le verifiche dei soccorritori
PHOTO
L'edificio interessato dal crollo a Lamezia Terme
La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è attualmente impegnata in via Galluppi, nel comune di Lamezia Terme, a seguito del crollo della facciata laterale di un edificio di quattro piani adibito a civile abitazione.
Al momento non si registrano feriti né vittime. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale, polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118.
I Vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell’area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte.