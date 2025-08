Contestate anche violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al datore multe per 19.500 euro

Attività sospesa e imprenditore denunciato. È il bilancio di un controllo in una azienda agricola a Cotronei, nel Crotonese. I carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Crotone, in un servizio mirato al contrasto delle irregolarità nel settore agricolo, hanno effettuato una ispezione in un’azienda di allevamento bovini, riscontrando gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori.



Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 19.500 euro per impiego di lavoratori irregolari, con la sospensione dell’attività imprenditoriale sino all’avvenuta regolarizzazione e al pagamento delle sanzioni comminate.