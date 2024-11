Quattordici condanne e quattro assoluzioni. La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso la sentenza di secondo grado nel processo (celebrato con rito abbreviato in primo grado) nato dall’operazione denominata Petrol Mafie. La Corte ha confermato le assoluzioni di Filippo Fiarè, 66 anni, di San Gregorio d’Ippona (avvocati Giuseppe Monteleone e Sergio Rotundo), e per Gregorio Giofrè, di 61 anni, anche lui di San Gregorio d’Ippona (avvocato Sergio Rotundo).

Nei loro confronti il pm Annamaria Frustaci aveva chiesto la condanna a 8 anni di reclusione a testa. Questa la sentenza per gli altri imputati: 6 anni Pasquale Gallone, 63 anni, di Nicotera (come in primo grado); 6 anni per Giuseppe Barbieri, di 50 anni, di Sant’Onofrio (come in primo grado); assolto perché il fatto non sussiste Gerardo Caparrotta, 55 anni, di Sant’Onofrio (4 anni in primo grado); 6 anni Francescantonio Anello, di 34 anni, di Filadelfia (7 anni in primo grado); 6 anni Daniele Prestanicola, di 41 anni, di Maierato (7 anni in primo grado); 7 anni, 9 mesi e 20 giorni Salvatore Giorgio, 49 anni, di Catanzaro (7 anni e 10 mesi in primo grado); 3 anni e 10 mesi Orazio Romeo, 54 anni, di Catania (5 anni in primo grado); 2 anni, 9 mesi e 20 giorni Vincenzo Zera Falduto (cl. ’88) di Reggio Calabria (2 anni e 10 mesi in primo grado); 3 anni e un mese Giuseppe Mercadante (cl. ’79) di Casal di Principe (4 anni e 2 mesi in primo grado); assoluzione per Antonio Ricci (cl. ’60) di Montecorvino Pugliano (2 anni e 6 mesi in primo grado); 6 anni, 7 mesi e 20 giorni Alessandro Primo Tirendi (cl. ’82) di Milano (6 anni e 8 mesi in primo grado); 3 anni, un mese e 20 giorni Armando Carvelli (cl. ’86) di Crotone (3 anni e 2 mesi in primo grado); 3 anni, 3 mesi e 20 giorni Giovanni Carvelli (cl. ’84) di Petilia Policastro (3 anni e 4 mesi in primo grado); 7 anni, un mese e 3 giorni per Domenico Rigillo di San Vito sullo Ionio (7 anni e 10 mesi in primo grado); 3 anni, 7 mesi e 20 giorni per Salvatore Ucchino, 46 anni, Taormina (3 anni e 2 mesi in primo grado); 3 anni, un mese e 20 giorni Angelo Ucchino, di Giardini Naxos (3 anni e 8 mesi in primo grado).

Associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, intestazione fittizia di beni, evasione delle imposte e delle accise anche mediante emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, corruzione, scambio elettorale politico mafioso, turbativa d’asta i reati, a vario titolo, contestati.

Parti civili l’Associazione antiracket e antiusura (avvocato Giovanna Fronte), la Provincia di Vibo Valentia (avvocato Maria Rosa Pisani), i Comuni di Vibo Valentia (avvocato Maria Antonietta La Monica), Sant’Onofrio (avvocato Maria Antonietta La Monica) e Limbadi (avvocato Giulio Ceravolo), la Cooperporo.