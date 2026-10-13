Nuova azione di protesta in uno degli snodi centrali per il traffico in Calabria. La mobilitazione continua tra rabbia e un filo di stanchezza: «Non ce la facciamo più ma abbiamo bisogno di aiuti seri, non di elemosina». Annunciate altri presidi nei prossimi giorni
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Svincolo autostradale di Falerna bloccato, traffico deviato a Lamezia e nuova tappa nella lunga road map della mobilitazione degli agricoltori in Calabria contro il caro carburanti. Poi lo spostamento sulla statale 18 per un altro stop temporaneo alla circolazione.
È il bilancio di una nuova mattinata di protesta in questo fazzoletto di Calabria. C’erano le aziende del Lametino: sono arrivati da Falerna, Amantea, Nocera Terinese per rilanciare le parole d’ordine. «Non ce la facciamo più, dal Governo e dalla Regione arrivano interventi che sono soltanto pannicelli caldi mentre le nostre aziende rischiano di morire. Abbiamo bisogno di aiuti seri, non ci serve l’elemosina». Il riferimento è ai 15 milioni che la Cittadella ha deciso di destinare all’emergenza: troppo pochi, considerato che andranno divisi tra il settore agricolo e quello dei trasporti. Mercoledì si saprà come, ma le premesse non confortano chi vede la propria attività sull’orlo del baratro.
A Falerna, intorno alla rotonda, si percepisce oltre alla rabbia anche un filo di stanchezza: la partecipazione è in calo, ci sono pochi cittadini, non si vedono le istituzioni. È un momento (forse inevitabile) di difficoltà ma gli agricoltori non si arrendono e provano a rilanciare. Lo ha spiegato ieri una nota che annuncia presidi fissi dal 16 ottobre in quattro punti strategici della Calabria: il porto di Gioia Tauro, l’aeroporto di Lamezia Terme, lo svincolo A2 allo scalo di San Marco Argentano e nell’area dei depositi di carburante a Vibo Marina. Altre tappe pensate per arrivare al clou: un'azione congiunta di blocco insieme al comparto degli autotrasportatori prevista a partire dal 21 ottobre.