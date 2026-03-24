Da domani 25 marzo al 1° aprile divieti di transito e pedonali per le operazioni finali dell’impalcato metallico.

I lavori in corso a Lido alla foce della Fiumarella per l’installazione del ponte entrano in una fase particolarmente delicata e strategica.

A partire da domani mercoledì 25 marzo e fino a mercoledì 1 aprile 2026, saranno eseguite le operazioni di varo dell’impalcato metallico, che prevedono il sollevamento e il posizionamento delle travi sui pilastri mediante l’utilizzo di gru di grandi dimensioni.

Si tratta di un intervento di elevata complessità tecnica e di grande impatto operativo, che richiede la massima attenzione sotto il profilo della sicurezza.

Per tali ragioni, sarà disposto il divieto di transito carrabile e pedonale nel tratto tra via Torrazzo e via Barletta del Lungomare Pugliese, come previsto dall’ordinanza del Comando di Polizia Locale .

Viabilità alternativa

Al fine di limitare i disagi alla circolazione, sono stati predisposti i seguenti percorsi alternativi:

* I veicoli in direzione Corace → Porto, giunti all’intersezione tra Lungomare Pugliese e via Torrazzo, avranno obbligo di svolta a sinistra su via Torrazzo;

* I veicoli in direzione Porto → Corace, all’intersezione tra Lungomare Pugliese e via Repubbliche Marinare, potranno immettersi su via Repubbliche Marinare e proseguire verso viale Crotone.

Sarà istituita una rotatoria temporanea sul Lungomare Pugliese all’altezza dell’intersezione con via Barletta, con divieto di sosta su entrambi i lati, al fine di garantire la fluidità del traffico nel tratto compreso tra via Repubbliche Marinare e via Barletta;

Saranno inoltre istituiti alcuni Stop:

all’intersezione tra via Barletta e Lungomare Pugliese;

all’uscita dell’area parcheggio adiacente via Barletta.

L’interdizione al traffico sarà opportunamente presegnalata lungo le principali direttrici di accesso, in particolare sulla SS106 e nelle vie di collegamento con il lungomare.

Al fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, le attività proseguiranno senza interruzioni anche nelle giornate di sabato e domenica.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a programmare per tempo gli spostamenti, a utilizzare i percorsi alternativi indicati e a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea.