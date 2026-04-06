L’episodio in località Le Cannella, dove uno scontro tra zio e nipote sarebbe culminato nel grave gesto. Ancora ignote le cause, sul posto tre pattuglie dei carabinieri

Una lite tra zio e nipote sarebbe degenerata culminando in un accoltellamento. La vicenda si sarebbe consumata a Isola Capo Rizzuto, in località Le Cannella.

Ad avere la peggio lo zio, ferito e soccorso dal personale del 118. Date le sue condizioni, sarebbe poi stato trasportato in ospedale in eliambulanza.

Sul posto anche tre pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le verifiche per risalire alle cause dell’aggressione, al momento sconosciute.