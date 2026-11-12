«Si informa la cittadinanza che mercoledì 18 novembre 2026 verrà riaperto al traffico il viadotto Ortiano, a seguito della ricostruzione della struttura». Con questo annuncio ieri sera il Comune di Longobucco e il sindaco Giovanni Pirillo hanno informato la cittadinanza che una delle principali arterie del comprensorio tornerà fruibile dopo il crollo del 3 maggio 2023. Il ripristino della circolazione lungo quest'opera, nodo fondamentale della linea infrastrutturale "Sila-Mare", risponde a istanze di viabilità avanzate da decenni dal Municipio silano e dall'intero territorio. «Tale intervento garantisce il miglioramento dei collegamenti e un passo decisivo per il superamento delle carenze infrastrutturali delle aree interne» ha aggiunto Pirillo.

Longobucco per tre anni e mezzo si è ritrovata a fronteggiare una crisi di isolamento in seguito al crollo della campata. Il ponte, vitale per la connessione tra le comunità locali e le arterie principali, era diventato un simbolo di promesse non mantenute e di frustrazioni crescenti per i residenti. Le conseguenze di questo isolamento si sono ripercosse nel tempo, pesantemente, sulla vita quotidiana degli abitanti, con molte attività economiche che hanno risentito della diminuzione dei flussi di traffico e di una crescente minaccia di spopolamento del paese. Insomma, l’isolamento di Longobucco era diventato un simbolo delle inefficienze del sistema politico e delle lacune nel processo decisionale.

Riapre il ponte di Longobucco, la soddisfazione di Bevacqua per il viadotto Ortiano

«Una notizia che ci riempie di gioia e soddisfazione, perché dietro questa riapertura c’è molto più della ricostruzione di un’infrastruttura. Per chi, come me, ha le proprie radici a Longobucco, la Sila-Mare rappresenta una storia lunga almeno quarant'anni, fatta di attese, speranze, battaglie e, purtroppo anche delusioni». così l’ex consigliere regionale del Pd Mimmo Bevacqua.

«Il crollo del viadotto, il 3 maggio 2023, aveva inferto un’ulteriore ferita a un territorio che da troppo tempo lotta contro l’isolamento. In questi tre anni e mezzo - ha detto - non siamo rimasti a guardare. Senza clamore, lontano dai riflettori e senza proclami, abbiamo seguito costantemente l’iter, interloquito con i soggetti istituzionali competenti, sollecitato e lavorato affinché la ricostruzione potesse essere avviata e portata a termine. Oggi siamo felici di vedere concretizzarsi questo risultato».

«Non è soltanto la riapertura di un ponte – evidenzia - è la vittoria di una comunità che non ha mai abbassato la guardia, che non si è rassegnata all’isolamento e che ha continuato a rivendicare il diritto di avere collegamenti, servizi e opportunità. Perché, per chi è legato a questa terra, una strada non è soltanto asfalto e cemento. È appartenenza, è futuro, è la possibilità di restare e di tornare. Il 18 novembre si riapre il viadotto Ortiano, ma soprattutto si riaccende una speranza. C’è ancora tanto da fare per vedere finalmente completata la Sila-Mare, ma oggi concediamoci la soddisfazione di un traguardo atteso troppo a lungo».