Il giovane era stato tra i promotori dell’evento “Una pizza solidale per un cuore buono”, finalizzata all’acquisto di un apparecchio diagnostico, ma quattro giorni dopo è rimasto coinvolto in un tragico incidente. Così, i suoi concittadini hanno continuato a devolvere fondi, centrando l’obiettivo in due settimane

Andrea De Lorenzo non c’è più, un incidente stradale lo ha strappato all’affetto dei suoi cari lo scorso 22 agosto, ma i suoi sogni continuano a realizzarsi grazie a un mare d’affetto. Mercoledì 17 settembre, alle 11.30, nell'atrio del quarto piano dell'ospedale di Praia a Mare, l’associazione “Noi per Filippo” e la famiglia del giovane infermiere consegneranno al reparto di Medicina un ecografo di ultima generazione. Era l’ultimo sogno di Andrea, scomparso appena quattro giorni dopo "Una pizza solidale per un cuore buono", un evento organizzato anche grazie al suo impegno e finalizzato proprio all’acquisto della nuova apparecchiatura diagnostica. Quando è mancato, la sua famiglia ha chiesto ad amici e concittadini di continuare a devolvere fondi per raggiungere la cifra utile e l’obiettivo è stato raggiunto in appena due settimane.

L’annuncio di “Noi per Filippo”

A darne notizia, sui social, è stata l’associazione "Noi per Filippo", presieduta da Franco Matellicani. «Andrè ce l’abbiamo fatta – hanno scritto gli attivisti -. Mercoledì 17 Settembre alle 11:30, nell'atrio del quarto piano dell'ospedale di Praiama, l’Associazione Noi per Filippo Odv e la famiglia di Andrea De Lorenzo consegneranno al reparto di medicina l'ecografo acquistato grazie al ricavato dell’evento benefico "Pizza solidale per un cuore buono", organizzato dall'associazione Noi per Filippo insieme al Lions L.C. Amantea, Belvedere, Riviera dei cedri, Diamante, Alto tirreno cosentino lo scorso mese di agosto e dalle donazioni raccolte con l'iniziativa "La speranza di Andrea".

La donazione – continuano - rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un importante contributo al potenziamento delle strutture sanitarie locali, frutto dell'impegno condiviso tra cittadini, volontari e le famiglie di Filippo e Andrea.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno il sindaco di Praia a Mare e fratello di Andrea, Antonino De Lorenzo, il presidente dell'associazione "Noi per Filippo", Francesco Matellicani, i familiari di Andrea, il dirigente e il direttore sanitario e i medici del reparto di medicina.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare».

Una vita passata al servizio della comunità

L’evento benefico finalizzato all’acquisto dell’ecografo per l’ospedale di Praia a Mare è solo l’ultimo gesto di generosità. 46 anni, infermiere, padre di due bimbe e compagno di Silvia, con cui si sarebbe dovuto spostare il prossimo 30 settembre, Andrea De Lorenzo era conosciuto non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo grande cuore e il suo altruismo. Tra le sue tante battaglie a favore del territorio, c’è sicuramente quella per il potenziamento dell’ospedale di Praia a Mare, dove era andato a lavorare dopo alcuni anni trascorsi al nord. Il 18 e il 19 agosto scorsi, era stato tra i promotori della raccolta fondi destinata all’acquisto dell’ecografo di ultima generazione, capace di diagnosticare ictus e infarti con maggiore facilità.

La sua morte ha segnato profondamente l’intera Riviera dei Cedri. La chiesa Sacro Cuore di Praia, dove si sono svolti i funerali, non è riuscita a contenere le migliaia di persone arrivate a dargli l’ultimo saluto e per consentire a tutte di seguire la cerimonia funebre è stato necessario installare i maxi schermi all’esterno della chiesa.