Il Tribunale del Riesame rinvia la decisione sulla scarcerazione di Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero, i due calabresi arrestati nell'ambito dell'inchiesta 'Mafia Capitale'. I due, secondo gli inquirenti, fungevano da collegamento tra Buzzi e Carminati e la 'ndrangheta.

Mafia Capitale - Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero, secondo la Procura di Roma, hanno favorito l'incontro, e la collaborazione, tra Buzzi e Carminati e i Mancuso, clan egemone nel vibonese con ramificazioni su tutto il territorio nazionale, e anche oltre confine. I due sono stati fermati con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Rotolo e Ruggiero hanno presentato una istanza per chiedere la revoca della custodia cautelare, ma per ora il Tribunale del Riesame di Roma ha preso tempo, rinviando la decisione. Parere negativo dalla Procura di Roma, rappresentata in udienza dal pm Giuseppe Cascini, uno dei titolari dell'inchiesta su Buzzi, Carminati e i loro sodali.