L'incidente nei pressi del lago Angitola, nel Vibonese. Il giovane maresciallo della Finanza sarebbe precipitato in un dirupo

Incidente di caccia nel pomeriggio di oggi nella zona del lago Angitola, nel territorio comunale di Maierato. Secondo una prima ricostruzione, un cacciatore – maresciallo in forza alla Guardia di finanza – sarebbe stato colpito accidentalmente e ucciso mentre si trovava impegnato in una battuta di caccia alla volpe nei pressi dell’agriturismo Il borgo sul lago.

L’uomo, un 23enne le cui generalità non sono al momento note, sarebbe stato attinto da un colpo partito accidentalmente dal fucile di un suo compagno di battuta e quindi sarebbe precipitato in un dirupo. Allertati dai presenti, sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per il recupero del malcapitato.

Operazioni rivelatesi particolarmente complicate e tuttora in corso. Nel luogo dell’accaduto, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, si sono portati anche i carabinieri della Stazione di Maierato e della Compagnia di Vibo Valentia.