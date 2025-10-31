I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi tra Steccato di Cutro e altre zone della provincia, con soccorsi a persone e mezzi in difficoltà

Un’ondata di maltempo ha colpito questa mattina la provincia di Crotone, costringendo le squadre dei Vigili del Fuoco a un’intensa giornata di interventi. La pioggia battente e il forte vento hanno interessato in particolare la zona ionica, con Steccato di Cutro tra le località più colpite, dove le strade si sono rapidamente trasformate in veri e propri fiumi d’acqua.

I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono stati impegnati fin dalle prime ore del mattino per gestire alberi caduti, tombini saltati, allagamenti, il recupero di autovetture e persone in difficoltà a causa di infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. Al momento gli interventi completati superano la trentina, mentre una decina di richieste è ancora in fase di gestione.

Durante le operazioni, un automezzo dei Vigili del Fuoco è finito fuori strada a Steccato di Cutro, inclinandosi su un lato. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i soccorritori e il mezzo ha subito danni limitati, recuperato successivamente con l’aiuto di un’autogru.

Le squadre continuano a lavorare per verificare gli allagamenti e garantire la sicurezza della popolazione, anche se la situazione tende gradualmente verso una fase di normalità.