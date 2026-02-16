«In Calabria ha piovuto praticamente in 40 giorni il quantitativo di un anno». Lo afferma il direttore della Protezione Civile della Regione, Domenico Costarella, in un video postato sui social dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

«Ci hanno appena informati dal Centro funzionale molti rischi di Arpacal - dice Costarella - che già da oggi l'allerta passa da gialla ad arancione nel Tirreno cosentino, nel Tirreno catanzarese, nel Tirreno vibonese e nelle aree interne. Questo comporta un innalzamento del livello di attenzione sia per i sindaci che per i cittadini. Siamo alla quarta perturbazione intensa negli ultimi 40 giorni. Le precipitazioni sono state molto abbondanti: ha piovuto praticamente in 40 giorni il quantitativo di un anno».

«Questo - prosegue il direttore della Protezione Civile della Regione - determina la saturazione del terreno e l'ingrassamento dei corsi d'acqua. La necessità quindi di essere prudenti e stare attenti ai punti critici, evitare i sottopassi, non stare nei piani seminterrati e nelle cantine, seguire le istruzioni delle autorità comunali e seguire i nostri aggiornamenti. Ricordiamo ancora una volta - conclude Costarella - che per qualsiasi segnalazione è disponibile il numero verde della Sala operativa della Protezione civile 800 22 22 11».