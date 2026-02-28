Custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Crotone: l’uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è accusato di anni di vessazioni e aggressioni anche davanti e nei confronti del minore

Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Cutro con l’accusa di maltrattamenti e violenze nei confronti dell’ex convivente e del figlio minorenne.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Crotone – Ufficio Gip.

Il trentottenne, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di Cutro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dalla donna lo scorso gennaio. La vittima avrebbe riferito ai militari di essere stata sottoposta per anni a maltrattamenti in ambito familiare, caratterizzati – a suo dire – da pressioni psicologiche, vessazioni e ripetute aggressioni fisiche.

In più circostanze, sempre secondo l’accusa, alle violenze avrebbe assistito il figlio minorenne. In almeno un episodio il bambino sarebbe stato a sua volta colpito dal padre.

L’autorità giudiziaria, valutati gli elementi raccolti, ha disposto la custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e concrete esigenze cautelari.