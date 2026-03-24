I militari hanno raggiunto la giovane donna sul lungomare di Rocca Imperiale. La comandante della Stazione, libera dal servizio, ha raccolto il suo sfogo convincendola a desistere

La tempestiva segnalazione di una madre, unita alla professionalità dei carabinieri hanno scongiurato il gesto insano di una giovane a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza.

Durante un servizio perlustrativo tre carabinieri in servizio alla Stazione di Rocca Imperiale facente parte della compagnia di Cassano all'Ionio, sono intervenuti sul lungomare aiutando una 22enne a desistere dal suo proposito. La ragazza ha inviato un messaggio whatsapp alla madre, manifestando le sue intenzioni. La donna, compresa la gravità della situazione, ha immediatamente allertato il Nue 112. La Centrale operativa del Reparto territoriale dei Carabinieri di Corigliano-Rossano ha quindi inviato una pattuglia sul posto dove si è recata anche la comandante della stazione libera dal servizio.

La marescialla ha individuato la giovane in evidente stato di agitazione e grazie a un approccio basato sull'empatia e sull'ascolto, è riuscita a stabilire un contatto con la ragazza, instaurando un rapporto di fiducia che l'ha fatta desistere. Dopo aver raccolto lo sfogo della giovane, la marescialla è riuscita a riportare la calma, affidando la studentessa alle cure dei familiari.