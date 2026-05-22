Dalla gestione della campagna elettorale ai controlli sulle affissioni abusive, fino alla sicurezza per eventi e manifestazioni estive: il comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, fa il punto sulle attività che stanno impegnando gli agenti in giorni decisivi per la città.

La campagna elettorale si chiude con un bilancio intenso per la Polizia Locale di Reggio Calabria. Ospite di un’intervista in Piazza Italia, il comandante Salvatore Zucco ha raccontato il lavoro svolto nelle ultime settimane tra controlli, sicurezza urbana e gestione del traffico in vista delle elezioni amministrative.

Zucco ha spiegato come uno degli aspetti più delicati abbia riguardato il contrasto alle affissioni abusive dei manifesti elettorali. «Siamo intervenuti in maniera continua e professionale – ha dichiarato – per garantire il rispetto delle normative e assicurare una campagna elettorale ordinata». Diverse le infrazioni riscontrate, con sanzioni e interventi di copertura dei manifesti non autorizzati.

Grande attenzione anche all’organizzazione della due giorni elettorale. La Polizia Locale è già operativa per la vigilanza sui plichi elettorali, la sicurezza ai seggi e la regolazione del traffico durante i comizi conclusivi dei candidati. Previsti servizi straordinari nelle aree cittadine più congestionate, sia per il traffico veicolare sia per l’afflusso pedonale.

Ma le elezioni coincidono anche con l’avvio della stagione degli eventi estivi. Tra gli appuntamenti più impegnativi c’è l’Aspro Marathon, che comporterà limitazioni alla circolazione sul Lungomare Falcomatà e un massiccio impiego di pattuglie per la sicurezza del percorso.

Il comandante Zucco ha infine sottolineato come Reggio Calabria stia tornando a vivere pienamente i suoi spazi pubblici, ricordando il successo delle recenti manifestazioni cittadine, come lo street food che ha richiamato migliaia di persone. «La città è molto viva e questo richiede un impegno costante da parte nostra – ha concluso – ma è anche un segnale positivo per tutto il territorio».