Continuano le lamentale dei bagnanti nel Tirreno cosentino. Questa mattina un gruppo di vacanzieri ha fatto foto e video per documentare lo stato in cui sono obbligati a fare il bagno

Continuano le lamentele dei turisti che, specialmente sul Tirreno cosentino, non riescono a trovare pace. Questa mattina un gruppo di vacanzieri ha inviato in redazione un video e delle foto per documentare come si presentava il mare a Sangineto intorno alle 13. Condizioni che hanno ritenuto inappropriate e hanno voluto denunciare.

Nei giorni scorsi, come oggi del resto, l’intero litorale ha alternato momenti in cui le acque invogliavano alla balneazione ed altri in cui scattava il semaforo rosso. Le lamentele fioccano sul web e, ad ogni livello, non risparmiano le istituzioni. Le immagini parlano da sole.