Custodie cautelari, domiciliari e fermi dopo un’ampia indagine della Dda: oltre 350 agenti impegnati e una rete di traffici illeciti ricostruita dagli investigatori

È in corso a Palermo una maxi operazione contro i clan mafiosi e il narcotraffico.

La Polizia sta eseguendo misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio.

Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. L'inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali mandamenti mafiosi della città.

L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e ha visto impegnati oltre 350 agenti della Polizia di Stato. I particolari dell'operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 alla Squadra Mobile di Palermo.