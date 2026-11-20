Sei persone, coinvolte a Potenza in uno scambio di droga (oltre due chilogrammi di cocaina) proveniente dalla Calabria, sono state arrestate in flagranza di reato dalla Polizia. Gli agenti della Questura di Potenza sono intervenuti «a seguito della segnalazione - è scritto in un comunicato diffuso dalla stessa Questura - di due autovetture nella zona commerciale nelle vicinanze del carcere di Potenza che, per le manovre repentine e illogiche, hanno legittimato il sospetto di essere in uso a basisti o autori di furti in appartamento o, comunque, coinvolti in attività illecite». E' quindi cominciato «un pedinamento che portava ad individuare una terza auto che - una volta agganciate le altre - guidava il convoglio in direzione di contrada Chianchetta» per poi entrare in in una villetta. Le perquisizioni hanno permesso di scoprire oltre due chilogrammi di cocaina «precedentemente occultata nel doppio fondo di una delle autovetture. Inoltre, nelle abitazioni potentine di due degli arrestati, venivano rinvenuti ulteriori 240 g circa di cocaina, bilancini di precisione e materiale da confezionamento». Tra i sei arrestati, trasferiti nel carcere del capoluogo lucano, ci sono due pluripregiudicati potentini (classe 1961 e 1970) destinatari del carico di sostanza stupefacente, coadiuvati da altri due conterranei locatari dell'appartamento che sarebbe servito da deposito della cocaina in arrivo dalla Calabria, trasportata da due giovani corrieri incensurati originari della provincia di Vibo Valentia (classe 1996 e 2005).