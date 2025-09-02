Primi messaggi di solidarietà per l’intimidazione subita dalla giornalista Elisa Barresi, destinataria di una serie di messaggi e una foto inquietante. Parole di vicinanza all’indirizzo del vice direttore de IlReggino.it, sono state formulate da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria: «Quando vado a Reggio la trovo sempre in prima linea: giornalista competente, appassionata e con un sorriso contagioso.

Sono certo – scrive il governatore - che minacce e intimidazioni non scalfiranno la forza e le qualità di Elisa Barresi, vice direttore de ilReggino.it».