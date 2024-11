La rappresentante del dicastero dell'Interno sarà domani in Prefettura. Oltre ai sindaci, anche Occhiuto aveva lanciato l'allarme: «Negli ultimi mesi sono sbarcati più persone a Roccella che a Lampedusa»

Parteciperà anche il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si terrà domani 31 maggio in Prefettura a Reggio Calabria. A darne notizia il Viminale con una nota. La questione migranti sicuramente sarà sul tavolo delle emergenze da affrontare. Sono infatti quasi 4mila i profughi giunti in Calabria nei primi 5 mesi del 2022, 2140 circa nel reggino e 1650 nel crotonese, le due province maggiormente coinvolte nel fenomeno.

L'appello dei sindaci

Proprio al ministro dell'Interno i sindaci dei comuni interessati si erano rivolti per fronteggiare un’emergenza umanitaria e sociale, ma anche economica. La gestione dei migranti giunti sul suolo calabrese è demandata infatti quasi esclusivamente ai comuni, in molti casi piccoli centri con risorse limitate, coadiuvati dalla protezione civile e associazioni di volontariato.

Occhiuto: «Più migranti a Roccella che a Lampedusa»

Un allarme lanciato anche dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto che a margine di un'iniziativa alla Cittadella: «Negli ultimi mesi sono sbarcati più migranti a Roccella che a Lampedusa. E però non ci viene riconosciuta questa condizione come una condizione di emergenza»