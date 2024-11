In parte provengono da Lampedusa, in parte da recenti attività di soccorso in mare

È atteso per domani mattina, l’arrivo della nave Dattilo al porto di Reggio Calabria. A bordo circa 550 migranti, in parte provenienti da Lampedusa e in parte soccorsi in mare. Al momento sono 2.226 i migranti ospiti in questo momento dell'hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, per la mattinata ha disposto il trasferimento di 530 persone che con il traghetto di linea Galaxy verranno portate a Porto Empedocle e di 178 che, con un volo charter, andranno ad Olbia. Altre persone sono state invece trasferite a Messina.