La Quarta sezione penale della Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, annullando con rinvio la sentenza di secondo grado in cui due militari della Guardia di finanza, Vincenzo Barbangelo e Andrea Novelli, erano stati assolti dai reati di naufragio colposo e di omicidio colposo plurimo in relazione alla morte di quattro migranti, deceduti nell'esplosione dell'imbarcazione "Heaven" avvenuta il 30 agosto 2020 al largo di Crotone. La Corte di Appello aveva ribaltato la decisione del gup di Crotone che, nel maggio 2024, aveva inflitto due anni di reclusione (pena sospesa) al capitano Barbangelo, all'epoca comandante della sezione operativa navale di Crotone, e al maresciallo Novelli, comandante della motovedetta intervenuta. Nell'agosto del 2020 l'imbarcazione, intercettata con 20 migranti a bordo nel tratto di mare tra Praialonga e Simeri (altri 13 erano già sbarcati), esplose mentre veniva condotta verso il porto di Crotone sotto il controllo della Guardia di finanza. Nel rogo morirono quattro persone: Omar Ali Osman, Abdirahman Nur Abdullahi e due migranti mai identificati.