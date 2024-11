Dopo lo sbarco di ieri sera, un altro gruppo di migranti è giunto lungo le coste dalla Calabria. In 165 hanno raggiunto il porto di Roccella Jonica dopo essere stati intercettati al largo della cittadina del Reggino. Tra di loro, anche donne e bambini. Sul posto polizia e Guardia costiera. Presente anche un'ambulanza. Come da prassi, si procederà ad identificazione e quindi a tampone per rilevare eventuali casi di coronavirus.